Суд вынес приговор россиянину за призывы вступать в запрещенный легион

Житель Красноярского края Юрий Сологуб приговорен к 20 годам лишения свободы за государственную измену. Суд установил, что он сотрудничал с украинской террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.
«Суд назначил Сологубу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщается в telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Как установило следствие, мужчина, являясь приверженцем идеологии запрещенного в РФ Легиона «Свобода России», через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем организации. Получив от него листовки с призывами вступить в ряды формирования, Сологуб расклеил их в общественных местах Красноярска и отправил фотоотчет о проделанной работе.
Ранее российские суды уже выносили приговоры по схожим делам: в июне 2024 года житель Краснодара был осужден на 9 лет за попытку присоединиться к запрещенной организации «Русский добровольческий корпус»* и участие в ее деятельности, а в Екатеринбурге суд арестовал мужчину за публичные призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности. Оба дела связаны с попытками сотрудничества с организациями, признанными в России террористическими.
*Легиона «Свобода России»—украинская террористическая организация, запрещенная в России
*»Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена
