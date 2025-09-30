Строители назвали главную причину появления трещин в домах Екатеринбурга

Одной из причин появления трещин в многоквартирных домах Екатеринбурга может стать неверное определение грунта на этапе подготовке к стройке и, следовательно, просадка основания дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор научно-исследовательской строительной компании «Геотехструктура» Дмитрий Ботанин на полях форума 100+TechnoBuild.
«Грунты — одна из причин. Также могут появляться усадочные трещины от самого процесса затвердевания бетона, но это норма. Екатеринбург стоит на уральских горах, и этим обусловлена наша специфика. Основная проблема, когда под одним зданием у нас могут быть как скальные грунты, так и, допустим, глина, и при возникновении неравномерных осадков, там, где у нас слабже глина, все будет проседать», — объяснил Ботанин.
По его словам, часто ошибки в определении грунтов могут быть невидны. Трещины могут быть настолько малы, что кажутся несущественными. «Бывает, сам захожу в подъезд какого-то здания, смотрю, трещина, а жители проходят: „Ну да, трещина, ну ладно“. И многие даже не считают это за какие-то глобальные проблемы. У нас по нормам, конечно, допускаются незначительные трещины. Но если их уже видно глазом и можно сравнить с толщиной волоса, то уже надо задуматься, почему они возникли и что с этим делать», — подчеркнул он.
Добавив, что таких объектов в городе не так много, но они есть. «И при строительстве метро были серьезные проблемы по трещинам», — добавил Ботанин.
Для решения этих вопросов и получения новых знаний раз в два — три года (с 2018-го) ученые, инженеры из разных городов страны, в частности, представители института НИИОСП им. Н.М. Герсеванова — основоположники геотехнических норм, собираются на GeoTehUral. В этом году конференция проходит в Екатеринбурге в четвертый раз в рамках форума 100+TechnoBuild.
В начале июля 2025 года начал трескаться асфальт около многоквартирного дома на улице Раевского, 4 (Екатеринбург) — произошло это после начала строительства рядом высотки. По этому факту Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело. Стройку «заморозили» до 20 октября — до выдачи экспертизы, которая определит, были ли нарушения при проектировании дома. Застройщики отмечали, что под зданием оказались ранимые грунты из-за прошедших дождей.
