В Екатеринбурге «заморозили» строительство дома по адресу Раевского, 4, из-за которого земля пошла огромными трещинами. К раскопанному котловану приехали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр города Алексей Орлов, также на встрече присутствовали вице-мэр Рустам Галямов и Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса», чьим и является проект, передает корреспондент URA.RU.
«20 октября будет выдана заключительная экспертиза [о том, есть ли нарушения при проектировании], то есть полностью все исследования будут проведены, и мы получим итоговый результат. Мы получим документ, в котором будет написано, что произошло, можно ли строить дальше дом или нужно что-то перепроектировать», — рассказала Ольга, жительница дома на Раевского, 4.
Рабочие продолжают укреплять котлован, чтобы земля не разъехалась и трещин не стало еще больше. Однако остальные работы приостановлены до осени.
По словам гендиректора «Атомстройкомплекса», ошибок при планировании проекта не было. «Ошибок не было. Да, какие-то вещи пошли нештатно. В том числе грунты оказались от дождей ранимы, но здесь достаточно быстро все меры и проблемы на сегодня, конечно, знаем, как решать. Технические проблемы возникают всегда. Я не могу сказать, что здесь какая-то ошибка», — прокомментировал Ананьев.
Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в пресс-службу застройщика. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.
Днем 9 июля жители сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. Следственным комитетом РФ по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Замглавы города Рустам Галямов направил письмо застройщику, в котором потребовал предоставить соответствующую документацию о работах.
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