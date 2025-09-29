Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участникам СВО. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, нововведения касаются военнослужащих и государственных гражданских служащих, временно утративших трудоспособность после возвращения со службы. Срок действия трудового договора с участниками СВО продлевается на весь период их временной нетрудоспособности. Важной частью новых норм стало положение об оплате больничных листов участникам СВО. Если военнослужащий или государственный гражданский служащий временно нетрудоспособен после службы, ему будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности согласно установленному порядку. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Ранее действовавшие нормы Трудового кодекса РФ предусматривали, что участник СВО должен вернуться к работе на прежнем месте в течение трех месяцев после окончания военной службы. Если сотрудник не приступал к исполнению своих обязанностей в этот срок, работодатель имел право расторгнуть трудовой договор. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, трехмесячный срок не всегда позволял военнослужащим полностью восстановиться и пройти необходимую медицинскую реабилитацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.