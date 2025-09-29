Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова уверена: у певицы Славы (Анастасия Сланевская) есть все шансы обрести новое личное счастье, но есть нюанс. В беседе с URA.RU ведущая шоу «Давай поженимся!» объяснила, почему популярным женщинам тяжелее построить отношения. И дело тут совсем не в их успехе.
«Проблема женщины из шоу-бизнеса, причем неважно, откуда она: со сцены или работает за кадром — продюсером, шеф-редактором — заключается в огромном количестве работы. У нее ненормированный график, строить личную жизнь просто некогда. А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание. Основная проблема в этом, а не том, где найти мужчину», — поясняет эксперт.
45-летняя певица Слава после расставания с мужем заявила, что хочет найти нового мужчину. За советом она обратилась к подруге Анне Семенович, которая рекомендовала коллеге выходить почаще в свет, чтобы повысить свои шансы.
По словам Сябитовой, которая является владелицей брачного агентства, статусным девушкам нужно выбирать соответствующие места, чтобы встретить мужчину «своего» круга. Потому что в целом познакомиться можно где угодно, шансы есть у каждой.
Причем Роза ни в коем случае не поддерживает разные стереотипы о «статусах» женщины. В частности, тот факт, что певица Слава является бабушкой, никак не скажется на ее отношениях с мужчиной. Но при одном важном условии.
«Я сама с гордостью ношу статус бабушки. Более того, я считаю, что родителями не рождаются, родителями становятся. Точно так же и с бабушками. Если дети родили внуков, это не значит, что ты автоматом становишься бабушкой. Этот статус надо заслужить, чтобы внуки тебя любили. Поэтому я каждый раз заслуживаю доверие и уважение моей прекрасной внучки. Надеюсь, будут еще внуки.
Если кто-то относится к подобному статусу с претензией — это их проблема. Если же вам стыдно, что вы — бабушка, наверное, всем стыдно будет с вами. Если вы с гордостью несете это звание, и вам, как и мне, плевать на мнение других людей, то и другие будут воспринимать именно так», — резюмировала Роза.
Слава почти 20 лет была в отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила младшую дочь. После расставания артистка пустилась во «все тяжкие»: она проводит время с молодыми любовниками и не ограничивает себя в алкоголе, о чем честно рассказывает подписчикам.
