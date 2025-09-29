Как восстановиться после долгого перелета: советы врача

Долгие перелеты для многих становятся испытанием. После нескольких часов в небе человек часто чувствует себя разбитым, обезвоженным и усталым. URA.RU вместе с кандидатом медицинских наук, врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Ольгой Уланкиной разобрались, почему так происходит и как быстрее вернуться в нормальное состояние.
Почему становится плохо после перелета
Несмотря на то, что перелет кажется довольно простой задачей, организм сталкивается с целым комплексом стрессов во время полета, предупреждает врач. Во-первых, воздух в салоне самолета предельно сухой. Из-за этого организм начинает интенсивно терять влагу, даже если вы этого не замечаете. Отсюда — сухость кожи и слизистых, першение в горле и общее чувство усталости.
Во-вторых, во время взлета и посадки происходят перепады давления. Даже у здорового человека они могут вызвать неприятные ощущения: заложенность ушей, головную боль, ощущение разбитости. А если у пассажира есть хронические заболевания — изменение в давлении становится дополнительной нагрузкой.
Третья проблема — гиподинамия, или нарушение функций организма из-за ограничения двигательной активности. Часы, проведенные в почти неподвижном положении, приводят к застою крови в ногах и общей скованности. Именно поэтому многие после полета жалуются на отекшие стопы и тяжесть в теле.
И, наконец, главный враг долгих перелетов — джетлаг. Пересечение часовых поясов сбивает внутренние биологические часы. Организм продолжает жить «по-старому», тогда как снаружи уже новый день или ночь.
Как восстановиться после перелета
По словам Ольги Уланкиной, лучший способ помочь организму справиться с перелетом — пить достаточно жидкости. Но важно делать это правильно: «во время полета пить воду нужно маленькими глотками. За один час нужно выпить примерно 200-250 миллилитров», — советует врач.
Стоит также отказаться от кофе и алкоголя перед полетом: оба напитка обладают мочегонным эффектом, усиливают потерю жидкости и могут усугубить чувство усталости. Лучше взять травяной чай без сахара или просто попросить у бортпроводника горячую воду.
Чтобы избежать застоя крови, достаточно вставать на ноги во время полета. «Если вставать хотя бы один раз в час и делать несколько шагов, это поможет избежать застоя крови», — рекомендует Ольга Уланкина.
Если подняться со своего места не получается, есть другие варианты: размять стопы и голеностоп прямо сидя, потянуться вверх, сделать круговые движения плечами. Эти простые действия помогают крови циркулировать активнее и снимают ощущение затекших мышц.
Если впереди вас ждет ночной перелет, то лучше постараться уснуть, чтобы приземлиться уже отдохнувшим. Врач советует взять с собой беруши и маску для сна, чтобы облегчить засыпание в самолете.
Что делать в первые часы после приземления
Первое, что стоит сделать после посадки самолета, чтобы почувствовать себя лучше — выпить воды или теплого травяного чая. Это простой способ вернуть баланс после сухого воздуха на борту.
Затем полезно выйти на улицу и провести некоторое время на дневном свету. Солнечные лучи дают сигнал мозгу перестроить внутренние часы и быстрее адаптироваться к новому времени. Это особенно важно при джетлаге.
«В первые сутки после полета следует перейти на местное время: есть и ложиться спать по новому графику, обязательно включить в рацион легкие и питательные продукты, такие как овощи, фрукты, рыбу, нежирное мясо», — советует Ольга Уланкина.
Стоит ли переживать из-за плохого самочувствия
Небольшое недомогание после перелета — это норма. Усталость, легкая сонливость, тяжесть в теле: все это естественная реакция организма на стресс. По словам Ольги Уланкиной, такие симптомы обычно проходят за пару дней. Нужно просто дать телу время на перестройку. Вместо напряженного графика в день приезда лучше выбрать прогулку, легкий ужин и лечь спать пораньше.
Как легче переносить перелеты
Опытные путешественники выработали собственные правила, которые помогают быстрее прийти в себя. Вот несколько простых правил, которые помогут почувствовать себя лучше после перелета:
- выбирать удобную одежду и обувь для перелета;
- брать с собой увлажняющий крем и бальзам для губ;
- избегать переедания на борту, отдавая предпочтение легким закускам;
- использовать приложения для контролирования сна в разных часовых поясах.
Эти привычки не требуют особых усилий, но значительно повышают комфорт. С ними перелет пройдет проще, а неприятные ощущения после приземления пройдут куда быстрее.
