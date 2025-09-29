Суд запретил Челябинскому меткомбинату получать в Газпромбанке два миллиарда

Арбитражный суд Москвы сохранил запрет в отношении Челябинского меткомбината (ЧМК) на получение банковской гарантии в Газпромбанке в сумме 2,16 млрд рублей. Как следует из материалов дела, ограничения действуют в связи со спором на 881,8 млн рублей.
«В удовлетворении заявления ПАО „ЧМК“ об отмене обеспечения иска отказать. Определение может быть обжаловано», — отметил арбитраж в своем определении. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Представители ЧМК в суде настаивали на отмене обеспечительных мер, сочтя их несоразмерными заявленным требованиям. В своем заявлении комбинат указал, что общая сумма замороженных банковских гарантий составляет 2,16 млрд рублей. Эта сумма более чем в два раза превысила размер исковых требований подмосковной компании, которые определены в 881,8 млн рублей.
Не согласившись с доводами меткомбината, суд отметил: основной спор еще не разрешен по существу, а потому основания для обеспечительных мер действуют. Арбитраж посчитал, что отмена запрета может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта и причинить значительный ущерб истцу. Принятые меры, по мнению суда, направлены на сохранение существующего баланса интересов сторон на время разбирательства.
Как сентябре сообщало URA.RU, иск к ЧМК и Газпромбанку подало подмосковное АО «Криогенмаш». Спор возник из-за трех договоров, заключенных в 2021-2023 годах. Истец занимается производством техники для фильтрования и очистки газов.
