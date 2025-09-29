Суд запретил Челябинскому меткомбинату получать в Газпромбанке два миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оставил запрет ЧМК на получение в Газпромбанке 2,16 млрд рублей
Суд оставил запрет ЧМК на получение в Газпромбанке 2,16 млрд рублей Фото:

Арбитражный суд Москвы сохранил запрет в отношении Челябинского меткомбината (ЧМК) на получение банковской гарантии в Газпромбанке в сумме 2,16 млрд рублей. Как следует из материалов дела, ограничения действуют в связи со спором на 881,8 млн рублей.

«В удовлетворении заявления ПАО „ЧМК“ об отмене обеспечения иска отказать. Определение может быть обжаловано», — отметил арбитраж в своем определении. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Представители ЧМК в суде настаивали на отмене обеспечительных мер, сочтя их несоразмерными заявленным требованиям. В своем заявлении комбинат указал, что общая сумма замороженных банковских гарантий составляет 2,16 млрд рублей. Эта сумма более чем в два раза превысила размер исковых требований подмосковной компании, которые определены в 881,8 млн рублей.

Не согласившись с доводами меткомбината, суд отметил: основной спор еще не разрешен по существу, а потому основания для обеспечительных мер действуют. Арбитраж посчитал, что отмена запрета может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта и причинить значительный ущерб истцу. Принятые меры, по мнению суда, направлены на сохранение существующего баланса интересов сторон на время разбирательства.

Как сентябре сообщало URA.RU, иск к ЧМК и Газпромбанку подало подмосковное АО «Криогенмаш». Спор возник из-за трех договоров, заключенных в 2021-2023 годах. Истец занимается производством техники для фильтрования и очистки газов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы сохранил запрет в отношении Челябинского меткомбината (ЧМК) на получение банковской гарантии в Газпромбанке в сумме 2,16 млрд рублей. Как следует из материалов дела, ограничения действуют в связи со спором на 881,8 млн рублей. «В удовлетворении заявления ПАО „ЧМК“ об отмене обеспечения иска отказать. Определение может быть обжаловано», — отметил арбитраж в своем определении. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Представители ЧМК в суде настаивали на отмене обеспечительных мер, сочтя их несоразмерными заявленным требованиям. В своем заявлении комбинат указал, что общая сумма замороженных банковских гарантий составляет 2,16 млрд рублей. Эта сумма более чем в два раза превысила размер исковых требований подмосковной компании, которые определены в 881,8 млн рублей. Не согласившись с доводами меткомбината, суд отметил: основной спор еще не разрешен по существу, а потому основания для обеспечительных мер действуют. Арбитраж посчитал, что отмена запрета может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта и причинить значительный ущерб истцу. Принятые меры, по мнению суда, направлены на сохранение существующего баланса интересов сторон на время разбирательства. Как сентябре сообщало URA.RU, иск к ЧМК и Газпромбанку подало подмосковное АО «Криогенмаш». Спор возник из-за трех договоров, заключенных в 2021-2023 годах. Истец занимается производством техники для фильтрования и очистки газов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...