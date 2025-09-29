Киев заявил, что хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году

Глава МИД заявил о намерениях завершить конфликт в этом году
Глава МИД заявил о намерениях завершить конфликт в этом году
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о стремлении Киева завершить вооруженный конфликт до конца текущего года. Об этом он сообщил на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы хотим закончить эту войну в этом году», — сказал Андрей Сибига во время выступления на форуме, трансляция велась в YouTube. Министр также отметил, что дополнительный импульс для поиска мирного решения появился именно после встречи глав государств Украины и США.

Сибига уточнил, что Киев намерен и дальше опираться на международную поддержку для продвижения инициатив по прекращению боевых действий. Он заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность проведения мирных переговоров в Москве, несмотря предложение президента России Владимира Путина.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет, а попытки мирного урегулирования, включая инициативы США, пока не дали результатов. Президент России Владимир Путин также отмечал сложность прогнозирования сроков завершения боевых действий и подчеркивал, что Россия предлагала Украине компромиссные решения, которые были отклонены Киевом.

