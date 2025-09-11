Кая Каллас предположила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет

Конфликт на Украине может затянуться еще на пару лет. Такое мнение выразила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Думаю, что реалистический [сценарий] — это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», —заявила Каллас в беседе с агентством EFE.
Также она отметила, что в случае негативного развития событий Украине, возможно, придется уступить часть территорий. Глава дипломатии ЕС добавила, что Евросоюз не готов действовать как единый глобальный игрок в отношении Китая из-за отсутствия общего подхода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при здравом смысле можно достичь компромисса в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в случае если не получиться урегулировать ситуацию дипломатическими методами, то придется прибегнуть к военным мерам.
На вопрос о возможности скорого завершения СВО Путин ответил, что боевые действия сложны и прогнозировать их завершение не следует. Он напомнил, что в 2022 году Россия предложила Украине вывести войска из Донбасса для окончания конфликта, однако после отвода российских войск от Киева Украина изменила позицию и заявила о намерении продолжать войну, передает RT.
