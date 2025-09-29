29 сентября 2025

Президент Мадагаскара отправил в отставку правительство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство Мадагаскара отправлено в отставку
Правительство Мадагаскара отправлено в отставку Фото:

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил об отставке правительства страны. Заявление главы государства прозвучало в специальном обращении к нации, транслировавшемся в прямом эфире государственного телеканала TVM. По словам Радзуэлины, действующий премьер-министр и кабинет министров продолжат исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

«Я принял решение о прекращении полномочий нынешнего премьер-министра и возглавляемого им правительства», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время назначит нового премьера, который сформирует обновленный состав правительства. Информацию передает ТАСС. 

Ранее президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны. Причиной послужила смена премьер-министра. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил об отставке правительства страны. Заявление главы государства прозвучало в специальном обращении к нации, транслировавшемся в прямом эфире государственного телеканала TVM. По словам Радзуэлины, действующий премьер-министр и кабинет министров продолжат исполнять обязанности до назначения нового состава правительства. «Я принял решение о прекращении полномочий нынешнего премьер-министра и возглавляемого им правительства», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время назначит нового премьера, который сформирует обновленный состав правительства. Информацию передает ТАСС.  Ранее президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны. Причиной послужила смена премьер-министра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...