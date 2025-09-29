Президент Мадагаскара отправил в отставку правительство

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил об отставке правительства страны. Заявление главы государства прозвучало в специальном обращении к нации, транслировавшемся в прямом эфире государственного телеканала TVM. По словам Радзуэлины, действующий премьер-министр и кабинет министров продолжат исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.
«Я принял решение о прекращении полномочий нынешнего премьер-министра и возглавляемого им правительства», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время назначит нового премьера, который сформирует обновленный состав правительства. Информацию передает ТАСС.
Ранее президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны. Причиной послужила смена премьер-министра.
