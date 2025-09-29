29 сентября 2025

Захарова обвинила ЕС в финансовом шантаже избирателей в Молдавии

Захарова: Брюссель вмешался в дела Молдавии и шантажировал избирателей
Захарова раскритиковала выборы в Молдавии
Захарова раскритиковала выборы в Молдавии Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейский союз в финансовом шантаже избирателей Молдавии накануне парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале МИД РФ.

«Европейские политики и чиновники в открытую агитировали за партию „Действие и солидарность“, увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя», — говорится в тексте заявления.

Ранее МИД РФ сообщало, что процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями и фальсификациями, на что указывали эксперты и международные наблюдатели. В частности, отмечалось резкое увеличение явки на отдельных участках перед их закрытием, а на других — быстрое расходование бюллетеней сразу после открытия. В МИД обратили внимание на ограничения для молдавской диаспоры в России — для десятков тысяч граждан было открыто всего два избирательных участка в Москве, тогда как в Западной Европе работали сотни пунктов голосования. Также сообщалось о затруднениях при голосовании для жителей Приднестровья.

