29 сентября 2025

В Екатеринбурге прошла первая ночная обкатка нового трехсекционного трамвая. Фото

В Екатеринбурге впервые вышел на обкатку трехсекционный трамвай «Синара»
© Служба новостей «URA.RU»
Впервые новый трехсекционный трамвая от «Синары» показали на «Иннопроме» в 2025 году
Впервые новый трехсекционный трамвая от «Синары» показали на «Иннопроме» в 2025 году Фото:

В Екатеринбурге ночью 30 сентября впервые вышел на обкатку трехсекционный трамвай модели 71-233 «Синара». Фотографии нового трамвая появились на сайте «Городской электротранспорт».

Трамвай прошел маршрут от Западного трамвайного депо по улицам Викулова, Синяева и Красноуральской, а также был замечен на остановке ВИЗ. Бортовой номер нового трамвая — 849. Запечатлел ночную обкатку фотограф Иван Ревенков.

Трамвай модели «Синара 71-233» впервые был представлен публике на международной выставке «Иннопром». Он встречал посетителей у входа в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Данный трамвай является полностью низкопольным и не оснащен подиумами, что обеспечивает удобство посадки и передвижения для маломобильных пассажиров. В салоне установлена система видеонаблюдения, охватывающая все его зоны, а также реализована технология «Говорящий город» для информирования пассажиров.

© Служба новостей «URA.RU»
