В Екатеринбурге ночью 30 сентября впервые вышел на обкатку трехсекционный трамвай модели 71-233 «Синара». Фотографии нового трамвая появились на сайте «Городской электротранспорт».
Трамвай прошел маршрут от Западного трамвайного депо по улицам Викулова, Синяева и Красноуральской, а также был замечен на остановке ВИЗ. Бортовой номер нового трамвая — 849. Запечатлел ночную обкатку фотограф Иван Ревенков.
Трамвай модели «Синара 71-233» впервые был представлен публике на международной выставке «Иннопром». Он встречал посетителей у входа в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Данный трамвай является полностью низкопольным и не оснащен подиумами, что обеспечивает удобство посадки и передвижения для маломобильных пассажиров. В салоне установлена система видеонаблюдения, охватывающая все его зоны, а также реализована технология «Говорящий город» для информирования пассажиров.
