Новый трехсекционный трамвай, который встречает гостей "Иннопрома" у входа в "Екатеринбург-ЭКСПО", пройдет испытания в столице Урала. Сертификат об этом в присутствии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера был вручен 9 июля гендиректором группы "Синара" - производителем трамвая - Михаилом Ходоровским мэру Алексею Орлову, сообщает корреспондент URA.RU
"Сначала испытания будут в депо, а после того, как трамвай получит акт госкомиссии, выйдет на линию. Куда именно, пока определяемся. Будет пока курсировать без пассажиров. Модель новая, экспериментальная, но сомнений в том, что трамвай испытания пройдет, нет", - пояснил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий транспортную сферу.
После испытаний будет принято решение, на какой маршрут выйдет трамвай. По сравнению с пятисекционным Усть-Катавского вагоностроительного завода, который с 5 июля работает на маршруте №18 и вмещает более 400 человек, трехсекционный "Синары" короче и вмещает до 300 человек.
Трамвай "Синара 71-233" низкопольный, не имеет подиумов, то есть удобен для маломобильных граждан. Есть камеры видеонаблюдения, которые установлены по всему салону, система «Говорящий город» для информирования пассажиров, а также IoT-мониторинг. Диспетчерские службы могут в реальном времени отслеживать состояние ключевых узлов — двигателей, дверей, тормозов.
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