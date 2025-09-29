В Челябинской области началась новая волна урожая груздей, несмотря на снег и похолодание. Об этом сообщили участники региональных грибных сообществ. По их данным, свежие грибы продолжают массово появляться в лесах рядом с Кыштымом и в Еткульском районе.
«Сегодня, 29 сентября, думаем, что закрыли грибной сезон. В лесу местами лежит снег, но грибы не сдаются. Кыштым», — сообщила Ирина Булгакова в одном из специализированных сообществ в соцсети «ВКонтакте». По словам грибников, даже после похолодания удается собирать не только грузди, но и другие ценные виды грибов.
Другие жители области подтверждают, что новый урожай появился в разных районах. Сергей Афонасов отметил, что за последние два дня в Еткульском районе подросли свежие боровики, а также встречаются рыжики и грузди. Однако он обращает внимание, что среди грибов стало больше червивых экземпляров. Грибники советуют внимательно проверять находки и желают друг другу «полных корзин».
Ранее в лесах Челябинской области также отмечался обильный урожай опят, который в этом году начался позже обычного. По сообщениям грибников, он оказался особенно щедрым в Кыштымском, Чебаркульском и Еткульском районах.
