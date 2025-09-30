Педагогам готовят финансовый сюрприз ко Дню учителя

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести для российских педагогов ежегодную выплату ко Дню учителя в размере базового оклада. Обращение направлено на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
«Речь идет об установлении для всех педагогических работников, включая тех, кто трудится в сфере дополнительного образования, ежегодной денежной выплаты в размере базового оклада ко Дню учителя», — сказано в документе. Его содержание приводит РИАН.
Как отметил Чернышов, предоставление выплаты призвано дать каждому учителю почувствовать свою важность в свой профессиональный праздник, а также подчеркнуть его существенный вклад в развитие будущего страны. Подчеркивается, что эта мера не только окажет финансовую поддержку педагогам, но и будет способствовать повышению престижа профессии учителя, а также сохранению квалифицированных кадров в системе образования.
«Такая выплата станет весомой помощью, особенно в преддверии учебного года. Но помимо приятного финансового подарка, это жест, который скажет каждому учителю: „Ваш труд уникален, ваша роль — ключевая. Государство видит и ценит вас“», — рассказал Чернышов.
Ранее стало известно, что правительство ЯНАО ввело для учителей и работников образования новые меры поддержки. Об этом говорится в постановлении, которое появилось на официальном сайте правительства региона. В документе сказано, что теперь педагогам увеличат компенсации за труд в непростых условиях, а также введут дополнительные выплаты и расширят список льгот.
Дополнительные выплаты получат учителя, которые участвуют в тестировании иностранных граждан по русскому языку. Деньги будут начислять председателям и членам экзаменационных комиссий, техническим специалистам и педагогам, проводящим письменные и устные экзамены. Рабочее время будут считать по правилам Минпросвещения России, а компенсации обещают выплачивать не позднее 30 дней после завершения тестирования.
