СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге

По факту ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге, в котором пострадало 14 человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в ведомстве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента.
Авария произошла 29 сентября на улице Селькоровской, 124, когда столкнулись два пассажирских автобуса. По данным Госавтоинспекции, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей. На месте работали медики, спасатели и инспекторы ДПС, пострадавшим была оказана необходимая помощь.
