Пострадавшим оказывают медпомощь
В Екатеринбурге на улице Селькоровской, 124 днем 29 сентября случилось ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Количество пострадавших составило 14 человек, рассказали в Госавтоинспекции.
«Предварительная причина столкновения, установленная сотрудниками Госавтоинспекции, — несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов», — пояснили в ведомстве. Пострадавшим оказывают необходимую помощь медики.
Помимо скорой помощи, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС. Сотрудники полиции организовали проверку.
