В Екатеринбурге в аварии с автобусами пострадали 14 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшим оказывают медпомощь
Пострадавшим оказывают медпомощь Фото:

В Екатеринбурге на улице Селькоровской, 124 днем 29 сентября случилось ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Количество пострадавших составило 14 человек, рассказали в Госавтоинспекции.

«Предварительная причина столкновения, установленная сотрудниками Госавтоинспекции, — несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов», — пояснили в ведомстве. Пострадавшим оказывают необходимую помощь медики.

Помимо скорой помощи, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС. Сотрудники полиции организовали проверку.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Селькоровской, 124 днем 29 сентября случилось ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Количество пострадавших составило 14 человек, рассказали в Госавтоинспекции. «Предварительная причина столкновения, установленная сотрудниками Госавтоинспекции, — несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов», — пояснили в ведомстве. Пострадавшим оказывают необходимую помощь медики. Помимо скорой помощи, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС. Сотрудники полиции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...