Российские ученые разработали ПО, которое поможет найти следы мазута в море

Ученые из ГУАП научили беспилотники искать следы мазута в море
Технология обеспечивает выявление нефтяных загрязнений с точностью до 98%
Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали новое программное обеспечение для поиска пятен нефтепродуктов с помощью беспилотников. Инновационный алгоритм позволяет анализировать изображения и видео и определять, есть ли разлив нефтепродуктов.

«Разработка может использоваться в системах экологического мониторинга на борту летно-подъемных средств, в частности при дистанционном зондировании акваторий морей и океанов. Метод помогает обнаружить аномалии в виде разливов нефтепродуктов на фотографиях. Полученное изображение разделяется на последовательно пересекающиеся кадры… После работы алгоритма, а именно вычисления статистических параметров гистограмм распределения яркости при обработке изображений, принимается решение об отсутствии или наличии разлива нефтепродуктов», — рассказала старший преподаватель ГУАП, автор проекта Дина Васильева «Известиям». В настоящее время изображения и видеоматериалы проходят анализ с использованием искусственного интеллекта.

В университете пояснили, что установленное на борту ПО автоматически анализирует данные с камер беспилотника и передает на наземный пункт мониторинга только те кадры, где обнаружены признаки загрязнения. Технология отличает нефтяные пятна от скоплений мусора или водорослей с точностью до 98%, что существенно сокращает риск ложных срабатываний.

Ранее российские ученые также внедряли инновационные технологии для нефтяной отрасли: в ХМАО был запатентован способ исследования нефтяных месторождений с помощью компьютерной томографии, позволяющий точнее определять характеристики пород и повышать эффективность добычи. Кроме того, специалисты Роснедр испытывали новые методы разведки нефти, которые ускоряют получение информации о недрах.

