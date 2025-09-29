В Крыму утвердили потолок цен на бензин и ограничения по объему

В Крыму ввели фиксированные цены на топливо на 30 дней и ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки. Решение было принято на рабочем совещании с нефтетрейдерами для стабилизации ситуации на рынке. Об этом сообщили в правительстве республики.
«Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней. С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива– не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — обратился к жителям республики губернатор Аксенов в своем telegram-канале.
Согласно достигнутым договоренностям, стоимость литра дизельного топлива не должна превышать 75 рублей, АИ-92 — 70 рублей, АИ-95 — 76 рублей, а АИ-95 Премиум — 80 рублей. Для информирования граждан на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма будут ежедневно публиковаться адреса АЗС, где топливо есть в наличии. Все социальные объекты и экстренные службы обеспечиваются горючим в полном объеме.
Ранее сообщалось, в Крыму на некоторых автозаправочных станциях фиксируется нехватка бензина, вызванная логистическими трудностями и временными ограничениями на поставки топлива. Об этом проинформировало министерство топлива и энергетики Республики Крым. В ведомстве отметили, что ситуация контролируется на ежедневной основе, а для нормализации обеспечения топливом оперативно принимаются необходимые меры.
