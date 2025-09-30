Судебные приставы взыскивают с актера Петренко более 1,3 млн рублей

Судебные приставы взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 млн рублей, основная часть которых — долг по алиментам. Об этом сообщается в материалах исполнительного производства.
«Взыскание по одному из них связано с неуплатой алиментов и превышает 1,29 миллиона рублей. Остальные три производства касаются штрафов за неуплату парковки в городе, а также исполнительских сборов», — уточнили источники агентства ТАСС. Общая сумма задолженности актера превышает 1 330 450 рублей.
В материалах отмечается, что исполнительные производства были возбуждены в разные периоды, однако основной долг Петренко связан именно с неуплатой алиментов. В документах указывается, что актер был неоднократно уведомлен о необходимости погасить задолженность, однако в добровольном порядке средства перечислены не были. По закону, такие долги взыскиваются в принудительном порядке — через удержания из доходов или арест имущества.
Игорю Петренко 48 лет. Он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и работал в Малом театре. Широкую известность артист получил после премьеры драмы «Звезда» Николая Лебедева в 2002 году, а также благодаря роли в телесериале «Курсанты». Петренко — лауреат Государственной премии России и член Союза кинематографистов РФ с 2009 года.
Случаи крупных долгов по алиментам среди известных актеров уже привлекали внимание общественности: ранее Кирилл Емельянов, сыгравший в сериале «Кадетство», был включен в реестр лиц, уклоняющихся от выплат, а его задолженность перед бывшей женой и детьми превысила 730 тысяч рублей. Аналогичные исполнительные производства возбуждались и в отношении других представителей творческих профессий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.