Суд принял решение о переносе процесса по делу посадки самолета в поле

Суд принял решение о переносе процесса по делу посадки самолета в поле в Омск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбирательство по делу о посадке Airbus А320 в поле перенесли в Омск
Разбирательство по делу о посадке Airbus А320 в поле перенесли в Омск Фото:

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова принял решение перенести слушания по уголовному делу пилота Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, из Барабинского районного суда Новосибирской области в Центральный районный суд Омска. Как сообщают из зала суда, причиной переноса стало проживание большинства потерпевших и свидетелей на территории Омской области.

«Суд постановил ходатайство Белова удовлетворить, изменить территориальную подсудность в Центральный районный суд Омска», — привел решение суда корреспондент ТАСС. Таким образом, разбирательство будет проходить в регионе, где находятся основные участники процесса.

12 сентября 2023 года воздушное судно Airbus A320, принадлежащее авиакомпании «Уральские авиалинии» и выполнявшее рейс по маршруту Сочи — Омск, было вынуждено запрашивать экстренную посадку в Новосибирске из-за отказа одной из гидросистем. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и возникшей угрозы нехватки топлива экипажу не удалось дотянуть до аэропорта. Командир экипажа принял решение совершить посадку на пшеничном поле, расположенном в Убинском районе Новосибирской области. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам из 167 человек находившихся на борту. Пассажиры были благодарны пилоту Сергею Белову, сумевшему посадить неисправный самолет, о чем писал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова принял решение перенести слушания по уголовному делу пилота Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, из Барабинского районного суда Новосибирской области в Центральный районный суд Омска. Как сообщают из зала суда, причиной переноса стало проживание большинства потерпевших и свидетелей на территории Омской области. «Суд постановил ходатайство Белова удовлетворить, изменить территориальную подсудность в Центральный районный суд Омска», — привел решение суда корреспондент ТАСС. Таким образом, разбирательство будет проходить в регионе, где находятся основные участники процесса. 12 сентября 2023 года воздушное судно Airbus A320, принадлежащее авиакомпании «Уральские авиалинии» и выполнявшее рейс по маршруту Сочи — Омск, было вынуждено запрашивать экстренную посадку в Новосибирске из-за отказа одной из гидросистем. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и возникшей угрозы нехватки топлива экипажу не удалось дотянуть до аэропорта. Командир экипажа принял решение совершить посадку на пшеничном поле, расположенном в Убинском районе Новосибирской области. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам из 167 человек находившихся на борту. Пассажиры были благодарны пилоту Сергею Белову, сумевшему посадить неисправный самолет, о чем писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...