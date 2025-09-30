Задержки и отмены рейсов в России утром 30 сентября: где и какие сбои

Утро 30 сентября началось с перебоев в работе крупнейших аэропортов России. На онлайн-табло зафиксированы задержки и отмены рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. URA.RU собрало актуальную информацию по состоянию на 7:40 мск — где именно нарушено расписание самолетов и какие основные города оказались в списке задержанных рейсов.
Где задерживаются рейсы утром 30 сентября
Москва, Шереметьево
По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево утром 30 сентября наблюдаются задержки рейсов. По вылетам сдвинуты рейсы в Волгоград (два рейса подряд), Киров и Чебоксары. Остальные рейсы на данный момент выполняются по расписанию.
Ситуация с прилетами значительно сложнее. С задержкой прибывают борта из Абу-Даби, Минеральных Вод, Пензы, Махачкалы, Астрахани, Сочи, Анталии, Белграда, Омска, Оренбурга, Перми и Тюмени. Кроме того, отменены рейсы из Актобе, Волгограда и других направлений. Всего по состоянию на 8:00 мск в Шереметьево задержано 33 рейса.
Москва, Домодедово
Утром 30 сентября аэропорт Домодедово также столкнулся с перебоями в расписании. По вылетам зафиксированы отмены и задержки: отменен рейс в Батуми, задержан рейс в Анталью, отменен Ереван. Другие вылеты пока выполняются по графику.
Ситуация с прилетами более напряженная. С опозданием приходят рейсы из Дубая, Ташкента, Кувейта, Грозного, Антальи, Куляба, Сочи, Еревана, Тель-Авива, Новосибирска, Оша, Барнаула и Аддис-Абебы. Кроме того, отменен рейс из Карши. Всего на утро 30 сентября в Домодедово задержано и отменено 26 прилетов.
Москва, Внуково
В аэропорту Внуково утром 30 сентября также фиксируют сбои в расписании. По вылетам задержаны шесть рейсов — в Хургаду, Душанбе, Шарм-эль-Шейх, Анталью (два рейса) и Алматы. По прилетам ситуация серьезнее: с опозданием приходят 27 рейсов. Среди них — борта из Еревана, Саратова, Самары, Вологды, Минеральных Вод, Тбилиси, Калининграда и других направлений.
В целом Внуково на утро 30 сентября демонстрирует преимущественно международные задержки, это осложняет планы как туристов, так и пассажиров деловых направлений.
Санкт-Петербург, Пулково
В аэропорту Пулково утром 30 сентября фиксируются перебои в расписании. По вылетам наиболее заметная задержка у рейса в Бухару — около четырех часов. Также сдвинут рейс в Калининград, а два рейса в Москву полностью отменены.
С прилетами ситуация традиционно напряженнее. С задержкой приходят борта из Москвы, Минеральных Вод (два рейса), Калининграда, Монастира, Саратова, Стамбула, Антальи (несколько рейсов), Душанбе, Шарм-эль-Шейха, Перми, Екатеринбурга, Оренбурга, а также других направлений. Всего на утро 30 сентября в Пулково зафиксировано около 25 задержек и отмен прилетов.
Сочи
По состоянию на утро 30 сентября в аэропорту Сочи сохраняются перебои в расписании. По вылетам задержаны рейсы в Махачкалу (задержка значительная), Тбилиси, Анталью и Минеральные Воды. Кроме того, отменен рейс в Тюмень. Прилеты дают куда более широкую картину сбоев. С задержкой прибывают борта из Батуми (несколько рейсов подряд), Тель-Авива, Новосибирска, Москвы, Ярославля, Сургута и Антальи.
Несмотря на перебои, общее положение дел в Сочи утром 30 сентября выглядит несколько спокойнее, чем обычно: число отмен и критических задержек меньше по сравнению с прошлыми днями.
Самара, аэропорт Курумоч
Утром 30 сентября аэропорт Курумоч работает в основном по расписанию. По вылетам задержан лишь рейс в Ереван (около двух часов). По прилетам также отмечены лишь единичные сбои: с задержкой приходят рейсы из Тбилиси и Еревана. В целом ситуация в самарском аэропорту остается стабильной, серьезных отмен и массовых задержек нет.
Новосибирск, Толмачево
Аэропорт Толмачево утром 30 сентября работает с отдельными сбоями. По вылетам задержаны рейсы в Худжанд и Ташкент. Также часть рейсов проходит со сменой терминала.
По прилетам задержки шире: с опозданием приходят борта из Иркутска, Санкт-Петербурга (несколько рейсов подряд), Якутска, Пекина, Братска, Талакана, Нижневартовска, Норильска, Южно-Сахалинска, Антальи, Владивостока и Мирного. В целом задержки по Толмачево не критичные — в основном до двух часов, хотя на отдельных направлениях ожидание более продолжительное.
Атака беспилотников ночью 29–30 сентября
Минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Всего уничтожен 81 дрон. Большая часть беспилотников сбита над Воронежской (26 аппаратов) и Белгородской областями (25 аппаратов). Кроме того, 12 дронов ликвидированы над Ростовской областью, 11 — над Курской и 7 — над Волгоградской.
