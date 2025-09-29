29 сентября 2025

В Пермский край пришли сильные заморозки

Ночь в Пермском крае была аномально холодной
Холоднее всего было на юге региона
Холоднее всего было на юге региона

В Пермском крае в ночь на 30 сентября отмечены сильные заморозки. Особенно на юге региона. Так, в Чернушке температура опустилась до -4,5 градусов. В то же время в Перми, а также на отдельных метеостанциях северных и центральных районов, ночные минимумы превысили отметку 0 градусов.

«Продвижение гребня антициклона арктического происхождения, насыщенного сухим и крайне холодным воздухом, на южные территории привело к установлению ряда рекордов в южных областях России. Наиболее значительный рекорд был установлен в Ульяновской области, где столбик термометра опустился до -9,7 градусов. Показатель всего на 0,8 градусов превышает абсолютный сентябрьский минимум, зафиксированный в Воркуте (-10,5 градусов). Таким образом, нынешняя волна похолодания стала заметным явлением не только для Пермского края», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае впервые выпал первый снег. Его 29 сентября заметили жители поселка Северный Коммунар, расположенного в Сивинском муниципальном округе.

