На крупном пермском промышленном узле появится новая дорога

Проект строительства дополнительного выезда с промузла «Осенцы» в Пермском муниципальном округе получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.
«Пермский край, Пермский муниципальный округ. Строительство автомобильной дороги и путепровода с промышленного узла „Осенцы. Положительное заключение“, — сообщается на сайте госреестра.
«Осенцы» — промышленный узел, расположенный на южной границе Перми, примыкая к дороге федерального значения Пермь — Екатеринбург. На территории узла есть трансконтейнерный железнодорожный терминал, двухполосная автомагистраль с двумя кольцевыми развязками и путепровод. На промузле расположены, например Осенцовский сталепрокатный завод и Пермский завод промоборудования.
Ранее URA.RU сообщало, что проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, также получил положительное заключение экспертизы. Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма.
