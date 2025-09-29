29 сентября 2025

На крупном пермском промышленном узле появится новая дорога

В Осенцах Пермского округа построят новый путепровод
© Служба новостей «URA.RU»
На территории промузла построят дополнительный выезд и путепровод
На территории промузла построят дополнительный выезд и путепровод Фото:

Проект строительства дополнительного выезда с промузла «Осенцы» в Пермском муниципальном округе получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.

«Пермский край, Пермский муниципальный округ. Строительство автомобильной дороги и путепровода с промышленного узла „Осенцы. Положительное заключение“, — сообщается на сайте госреестра.

«Осенцы» — промышленный узел, расположенный на южной границе Перми, примыкая к дороге федерального значения Пермь — Екатеринбург. На территории узла есть трансконтейнерный железнодорожный терминал, двухполосная автомагистраль с двумя кольцевыми развязками и путепровод. На промузле расположены, например Осенцовский сталепрокатный завод и Пермский завод промоборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, также получил положительное заключение экспертизы. Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма.

