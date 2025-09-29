Во дворе детского сада в Челябинской области появился очаг по бешенству

Во дворе детского сада Еманжелинска (Челябинская область) появился эпизоотический очаг по бешенству. В распоряжении челябинского губернатора Алексея Текслера отмечено, что территория прилегает к другому очагу.
«Перечень эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Территория двора детсада № 5 на улице Матросова, 5а», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении URA.RU.
Тем же документом очаг установлен в доме № 27а на улице Алое Поле рабочего поселка Зауральский. Пространства в радиусе двух километров от границы обоих очагов названы неблагополучными территориями.
Эпизоотическим очагом по бешенству является место, где обнаружены больные животные, и территория вокруг него, куда возможен занос вируса бешенства. Карантин предполагает ограничение посещения территории посторонними, запрет на лечение больных животных и другие ограничения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!