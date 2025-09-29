29 сентября 2025

Во дворе детского сада в Челябинской области появился очаг по бешенству

Во дворе детсада Еманжелинска обнаружился очаг бешенства
Во дворе детсада Еманжелинска обнаружился очаг бешенства

Во дворе детского сада Еманжелинска (Челябинская область) появился эпизоотический очаг по бешенству. В распоряжении челябинского губернатора Алексея Текслера отмечено, что территория прилегает к другому очагу.

«Перечень эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Территория двора детсада № 5 на улице Матросова, 5а», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении URA.RU.

Тем же документом очаг установлен в доме № 27а на улице Алое Поле рабочего поселка Зауральский. Пространства в радиусе двух километров от границы обоих очагов названы неблагополучными территориями.

Эпизоотическим очагом по бешенству является место, где обнаружены больные животные, и территория вокруг него, куда возможен занос вируса бешенства. Карантин предполагает ограничение посещения территории посторонними, запрет на лечение больных животных и другие ограничения.

