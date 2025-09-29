Экологи газотранспортного предприятия выпустили в Обь краснокнижного осетра

В Нижневартовске (ХМАО) в реку Обь выпустили особей сибирского осетра. Акция организована экологами «Запсибтрансгаза» в рамках программы СИБУРа по воспроизводству и пополнению водных биологических ресурсов при поддержке администрации и думы города, а также экспертов «Главрыбвода». В честь мероприятия компания устроила на набережной экологический праздник, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Сегодня, в год 30-летия СИБУРа, мы выпустили в реку особей сибирского осетра, чтобы поддержать численность этого краснокнижного вида. Всего за последние годы компания выпустила в российские водоемы более 4,5 млн особей редких и ценных видов рыб», — отметил генеральный директор «Запсибтрансгаза» Олег Романов. Он подчеркнул, что экопроект объединил представителей науки, бизнеса и общества.
В экологическом празднике участвовали сотрудники предприятия, городские власти и депутаты, школьники и специалисты «Главрыбвода». Ученики школы № 44 помогали выпускать осетров: переносили рыбу в контейнерах и по специальной трубе отправляли ее в реку.
Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов назвал мероприятие важным событием для города и округа. «Выражаю благодарность СИБУРу и, в частности, „Запсибтрансгазу“ за ответственное отношение к экологии и заботу о родных местах. Предприятие ведет большую работу по восстановлению природных ресурсов, и подобные акции — яркий тому пример», — сказал он.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске волонтеры из разных компаний при поддержке СИБУРа очистили берег Оби. В акции приняли участие 78 человек, они собрали 150 мешков мусора.
