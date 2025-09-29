29 сентября 2025

Экологи газотранспортного предприятия выпустили в Обь краснокнижного осетра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За последние годы СИБУР выпустил в водоемы более 4,5 миллионов видов ценных рыб
За последние годы СИБУР выпустил в водоемы более 4,5 миллионов видов ценных рыб Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в реку Обь выпустили особей сибирского осетра. Акция организована экологами «Запсибтрансгаза» в рамках программы СИБУРа по воспроизводству и пополнению водных биологических ресурсов при поддержке администрации и думы города, а также экспертов «Главрыбвода». В честь мероприятия компания устроила на набережной экологический праздник, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Сегодня, в год 30-летия СИБУРа, мы выпустили в реку особей сибирского осетра, чтобы поддержать численность этого краснокнижного вида. Всего за последние годы компания выпустила в российские водоемы более 4,5 млн особей редких и ценных видов рыб», — отметил генеральный директор «Запсибтрансгаза» Олег Романов. Он подчеркнул, что экопроект объединил представителей науки, бизнеса и общества.

В экологическом празднике участвовали сотрудники предприятия, городские власти и депутаты, школьники и специалисты «Главрыбвода». Ученики школы № 44 помогали выпускать осетров: переносили рыбу в контейнерах и по специальной трубе отправляли ее в реку.

Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов назвал мероприятие важным событием для города и округа. «Выражаю благодарность СИБУРу и, в частности, „Запсибтрансгазу“ за ответственное отношение к экологии и заботу о родных местах. Предприятие ведет большую работу по восстановлению природных ресурсов, и подобные акции — яркий тому пример», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске волонтеры из разных компаний при поддержке СИБУРа очистили берег Оби. В акции приняли участие 78 человек, они собрали 150 мешков мусора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) в реку Обь выпустили особей сибирского осетра. Акция организована экологами «Запсибтрансгаза» в рамках программы СИБУРа по воспроизводству и пополнению водных биологических ресурсов при поддержке администрации и думы города, а также экспертов «Главрыбвода». В честь мероприятия компания устроила на набережной экологический праздник, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Сегодня, в год 30-летия СИБУРа, мы выпустили в реку особей сибирского осетра, чтобы поддержать численность этого краснокнижного вида. Всего за последние годы компания выпустила в российские водоемы более 4,5 млн особей редких и ценных видов рыб», — отметил генеральный директор «Запсибтрансгаза» Олег Романов. Он подчеркнул, что экопроект объединил представителей науки, бизнеса и общества. В экологическом празднике участвовали сотрудники предприятия, городские власти и депутаты, школьники и специалисты «Главрыбвода». Ученики школы № 44 помогали выпускать осетров: переносили рыбу в контейнерах и по специальной трубе отправляли ее в реку. Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов назвал мероприятие важным событием для города и округа. «Выражаю благодарность СИБУРу и, в частности, „Запсибтрансгазу“ за ответственное отношение к экологии и заботу о родных местах. Предприятие ведет большую работу по восстановлению природных ресурсов, и подобные акции — яркий тому пример», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске волонтеры из разных компаний при поддержке СИБУРа очистили берег Оби. В акции приняли участие 78 человек, они собрали 150 мешков мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...