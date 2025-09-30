В Свердловской области День пансионера, который во всем мире празднуют 1 октября, начали отмечать еще в августе. Но этим внимание к пожилым жителям региона не ограничивается. На постоянной основе для них действуют различные льготы. О том, какие пособия и выплаты доступны пенсионерам в 2025 году — от федеральных доплат до региональных компенсаций — в материале URA.RU.
Выплаты
Пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, назначается социальная доплата. В 2025 году она автоматически добавляется к пенсии, чтобы довести ее до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе (для пенсионеров 15 098 рублей в месяц).
При достижении 80 лет пенсионер получает фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере. В 2025 году это — 17 815, 40 рублей в месяц. Назначается автоматически, обращаться в СФР не нужно.
Пенсионеры, имеющие северный или сельский стаж, получают дополнительные надбавки к пенсии. За работу на Крайнем Севере при наличии 15 лет стажа пенсия повышается на 30-50%. За работу в сельской местности при 30 годах стажа предусмотрена надбавка 25% к фиксированной части страховой пенсии.
Адресная социальная помощь предоставляется малоимущим пенсионерам. Это может быть денежная выплата, продуктовые наборы, вещевые пакеты, помощь соцработника.
Более 353 тысяч жителей Свердловской области, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) к пенсии, могут выбрать, в каком виде им удобнее получать набор социальных услуг: в натуральной форме или деньгами. Подать заявление на изменение способа получения льготы нужно до 1 октября 2025 года. С 1 февраля 2025 года размер ЕДВ за набор соцуслуг составляет 1 728,46 рубля в месяц, из которых:
- 1331,30 рубля — компенсация за лекарства
- 205,95 рубля — за санаторные путевки
- 191,21 рубля — за проезд к месту лечения.
Льготы
Услуги ЖКХ
Субсидии на оплату ЖКУ доступны пенсионерам, если расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи. Если среднедушевой доход одинокого пенсионера или его семьи меньше одного прожиточного минимума, то компенсация полагается при тратах на «коммуналку» больше 12% семейного бюджета. Оформить можно через МФЦ или портал Госуслуг.
Льготы на капремонт могут получить пенсионеры от 70 лет, им положена скидка 50%, от 80 лет — 100%. Единственное условие — отсутствие долгов и совместное проживание только с супругом-пенсионером.
Компенсация за газификацию жилья для пенсионеров может покрыть до 90% расходов. Включает покупку и установку газового оборудования.
Налоги
Пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет освобождены от транспортного налога на легковой автомобиль от 100 до 150 лошадиных сил. Во многих муниципалитетах эти же категории освобождены от уплаты земельного налога.
На федеральном уровне для пожилых граждан предусмотрен налоговый вычет при покупке или строительстве жилья. Пенсионер вправе вернуть 13% стоимости покупки — максимум с двух миллионов рублей. Такой же налоговый вычет полагается с ипотечных процентов — максимум с трех миллионов рублей. Обнуление налога на имущество пенсионерам доступно по каждому виду недвижимости, но по одному объекту в каждом.
Бесплатная юридическая помощь положена гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума, а также проживающим в домах-интернатах и инвалидам I и II группы.
Транспорт
Для всех жителей региона, получающих пенсию по старости, действует 50% скидка на пригородные железнодорожные билеты по территории Свердловской области. Льгота действует с 1 апреля по 31 октября. Скидка предоставляется на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих факт проживания в регионе, а также пенсионного удостоверения.
Также в границах муниципального образования (МО) Екатеринбург, где действует Единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля составляет 20 рублей. Кому еще из пожилых свердловчан положен бесплатный или льготный проезд, мы писали в этом материале.
Лечение
Для ветеранов труда, тружеников тыла и пострадавших от репрессий предусмотрено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медорганизациях из специально утвержденного властями перечня. Узнать их адреса можно в органах соцзащиты.
Труженикам тыла, которым по медицинским показаниям положены протезы и протезно-ортопедические изделия, возместят их стоимость. 100% — тем, у кого доход не выше прожиточного минимума, 80% — если доход не превышает 1,5 прожиточного минимума и 50% — имеющим доход меньше двух ПМ. Труженики тыла один раз в два года также имеют право на бесплатную путевку в санаторий.
Спортивные активности
- Льготное посещение бассейна для ветеранов Орджоникидзевского района (с понедельника по четверг с 12:00 до 14:00) в «СОК «Калининец», ул. Краснофлотцев, 48.
- Льготное посещение спортивных сооружений для пенсионеров в «Юности», ул. Куйбышева д.32 а
- Фигурное катание на коньках для ветеранов Ледовая арена спортшколы № 8 Локомотив, пер.Красный, 13а по воскресеньям с 07:00 до 07:45.
- Самбо/дзюдо для ветеранов каждый вторник и четверг с 18:00 до 20:00 в зале единоборств спортшколы № 8 Локомотив, ул.Титова, 19
- Спортивная гимнастика для ветеранов по понедельникам и средам с 11:30 до 13:00 в тренировочном зале СШ № 8 Локомотив, ул. Челюскинцев, 102/Свердлова, 35
Также пенсионерам доступно бесплатное посещение музеев Свердловской области один раз в месяц. Льгота действует в государственных учреждениях культуры. На кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение.
Как оформить льготы
Оформить льготу можно через портал Госуслуги, МФЦ или региональное отделение Социального фонда России. Информация также доступна на сайте ЕГИССО — там собраны все меры поддержки по регионам. Для получения налоговых льгот нужно обратиться в налоговую службу, МФЦ или подать документы в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
