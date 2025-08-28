В Екатеринбурге впервые в России ввели бесплатный проезд для детей: кому еще положена льгота

Екатеринбург станет первым городом в России, где введут бесплатный проезд для школьников и студентов в возрасте с 7 до 18 лет. Подробнее о нововведении и о том, кому еще положены льготы на поездки — в материале URA.RU.
Бесплатный проезд с 7 до 18 лет
Бесплатный проезд для школьников и студентов до их совершеннолетия начнет действовать с 1 сентября и распространится на наземный транспорт. Такое решение принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам главы города, такого нет еще ни в одном городе страны. Для того, чтобы не платить за поездку, будет достаточно предъявить справку из образовательной организации или электронную карту учащегося. Акция будет бессрочной.
Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, в связи с нововведением усилятся проверки в транспорте. Однако если у школьника не окажется с собой подтверждающей справки, никто не будет требовать с ребенка оплаты проезда.
Будет ли бесплатным метро
Ранее льготу хотели ввести только для школьников. Соответствующее поручение Орлову дал врио губернатора Денис Паслер. Тогда глава региона также уточнил, что будет решаться вопрос о бесплатном проезде не только в автобусе, трамвае и троллейбусе, но и в метро. Однако на данный момент известно, что для школьников до 18 лет на пользование метро будет введен проездной билет, стоимость которого будет ниже в три раза. На сегодняшний день на один вид транспорта стоимость проездного — приблизительно 760 рублей. С 1 сентября для молодежи проездной на месяц будет стоить 200 рублей.
Скидка на проезд для всех
В Екатеринбурге и других городах Свердловской области с 1 сентября увеличат скидку при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду или NFC. Теперь стоимость поездки с учетом скидки составит 24 вместо 29 рублей. Акция будет действовать с 31 декабря 2025 года.
Кому еще положен бесплатный проезд
В марте 2025 года в Екатеринбурге проезд сделали бесплатным в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам гетто. Льгота действует при предъявлении удостоверения, подтверждающего особый статус.
Помимо этого, право на бесплатный проезд по территории Свердловской области на автотранспорте (кроме такси) в междугородном сообщении имеют:
- инвалиды и участники ВОВ;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;
- труженики тыла;
- ветераны труда;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- граждане, получившие увечье или заболевание при прохождении военной службы либо службы в МВД в ходе вооруженного конфликта;
- награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»;
- члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- инвалиды и дети-инвалиды;
- пострадавшие вследствие радиационного воздействия;
- Герои СССР и РФ;
- Герои Социалистического Труда и Герои Труда РФ;
- полные кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы.
Правом на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении наделены:
- труженики тыла;
- реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий;
- граждане, получившие увечье или заболевание при прохождении военной службы либо службы в МВД в ходе вооруженного конфликта.
Скидка 50% на проезд на поезде предоставляется:
- ветеранам труда;
- гражданам, получающим страховые пенсии по старости.
Также с для студентов в учебное время действует сезонная скидка 50% на проезд в пригородных поездах на полигоне Свердловской железной дороги. Льгота действует при покупке билетов на обычные электрички и на пригородные поезда, в том числе «Финист», «Ласточка», «Орлан».
