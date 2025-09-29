В Челябинске расширят возможности бесплатного такси

В Челябинске будут расширены возможности социального такси. Им смогут воспользоваться труженики тыла и семьи погибших бойцов СВО. Соответствующая инициатива была предложена на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой „Социальное такси“. Это ограниченные в передвижении труженики тыла и члены семей граждан, погибших в результате участия в спецоперации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия», — передает корреспондент URA.RU.
Тружениками тыла являются ветераны Великой Отечественной войны, которые работали в тылу не менее шести месяцев либо награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Также в документе уточняется формулировка наименования категории: вместо «участники боевых действий» — «ветераны боевых действий».
Социальное такси уже действует в Челябинске и ряде других муниципалитетов региона для ветеранов СВО и инвалидов. Таким образом маломобильные граждане получают помощь в сопровождении до медучреждений, а также к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
