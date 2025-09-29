29 сентября 2025

В Челябинске расширят возможности бесплатного такси

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Список граждан, которые могут пользоваться социальным такси, расширят (архивное фото)
Список граждан, которые могут пользоваться социальным такси, расширят (архивное фото) Фото:

В Челябинске будут расширены возможности социального такси. Им смогут воспользоваться труженики тыла и семьи погибших бойцов СВО. Соответствующая инициатива была предложена на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой „Социальное такси“. Это ограниченные в передвижении труженики тыла и члены семей граждан, погибших в результате участия в спецоперации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия», — передает корреспондент URA.RU.

Тружениками тыла являются ветераны Великой Отечественной войны, которые работали в тылу не менее шести месяцев либо награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Также в документе уточняется формулировка наименования категории: вместо «участники боевых действий» — «ветераны боевых действий».

Социальное такси уже действует в Челябинске и ряде других муниципалитетов региона для ветеранов СВО и инвалидов. Таким образом маломобильные граждане получают помощь в сопровождении до медучреждений, а также к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске будут расширены возможности социального такси. Им смогут воспользоваться труженики тыла и семьи погибших бойцов СВО. Соответствующая инициатива была предложена на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Введены две новые категории граждан, имеющих право на получение услуг по доставке к объектам социальной инфраструктуры службой „Социальное такси“. Это ограниченные в передвижении труженики тыла и члены семей граждан, погибших в результате участия в спецоперации, направленные в медицинские организации на реабилитационные мероприятия», — передает корреспондент URA.RU. Тружениками тыла являются ветераны Великой Отечественной войны, которые работали в тылу не менее шести месяцев либо награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Также в документе уточняется формулировка наименования категории: вместо «участники боевых действий» — «ветераны боевых действий». Социальное такси уже действует в Челябинске и ряде других муниципалитетов региона для ветеранов СВО и инвалидов. Таким образом маломобильные граждане получают помощь в сопровождении до медучреждений, а также к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...