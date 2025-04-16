«Открытые дороги»: социальное такси для участников СВО заработало за пределами Челябинска. Видео

Депутат Госдумы Лантратова запустила проект соцтакси для бойцов СВО из Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Лантратова приняла участие в запуске проекта социального такси для ветеранов СВО
Яна Лантратова приняла участие в запуске проекта социального такси для ветеранов СВО Фото:

Коркинский муниципальный округ стал первым после Челябинска муниципалитетом, где начнет действовать социальное такси для ветеранов СВО и инвалидов. Старт проекту дали депутаты Госдумы Яна Лантратова и Олег Голиков, передает корреспондент URA.RU.

Последние месяцы власти района и коркинцы, получившие ранения и травмы в зоне СВО, столкнулись с проблемами при поездках в расположенный в областном центре госпиталь. Нужны были не просто машины, но приспособленный для перевозки тех же колясочников транспорт и сотрудники, которые помогали бы в поездках и дальнейшем перемещении.

«Сейчас, благодаря поддержке депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Олега Голикова начинается апробация социального такси. После анализа и определения экономического обоснования, этот опыт будет транслироваться и на другие муниципалитеты региона», — заявил глава округа Александр Орел. По его словам, это первый проект такого рода за пределами Челябинска.

«Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо нашим героям. Я также хочу поблагодарить авторов этой замечательной идеи и организаторов, которые сделали возможным воплотить ее в жизнь. Президент поставил задачу сделать все, чтобы наши герои их семьи чувствовали себя комфортно и защищенно. Мы с главой округа перед 23 февраля объехали многих коркинцев, получивших раны, потерявших конечности. Привозили им необходимые вещи, разговаривали, спрашивали о нуждах. Зашла речь и о необходимости выбираться за пределы дома — теперь это стало возможно», — рассказала Яна Лантратова.

АНО «Содействие» реализует проект «Открытые дороги ДНР для СВОих!» в ДНР, Курганской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и других территориях. Цель программы — улучшение психологического и физического состояния маломобильных участников СВО и маломобильных родственников участников СВО посредствам перевозок к объектам медицинской, социальной инфраструктуры, в том числе к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на специализированном автотранспорте с квалифицированной бригадой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коркинский муниципальный округ стал первым после Челябинска муниципалитетом, где начнет действовать социальное такси для ветеранов СВО и инвалидов. Старт проекту дали депутаты Госдумы Яна Лантратова и Олег Голиков, передает корреспондент URA.RU. Последние месяцы власти района и коркинцы, получившие ранения и травмы в зоне СВО, столкнулись с проблемами при поездках в расположенный в областном центре госпиталь. Нужны были не просто машины, но приспособленный для перевозки тех же колясочников транспорт и сотрудники, которые помогали бы в поездках и дальнейшем перемещении. «Сейчас, благодаря поддержке депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Олега Голикова начинается апробация социального такси. После анализа и определения экономического обоснования, этот опыт будет транслироваться и на другие муниципалитеты региона», — заявил глава округа Александр Орел. По его словам, это первый проект такого рода за пределами Челябинска. «Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо нашим героям. Я также хочу поблагодарить авторов этой замечательной идеи и организаторов, которые сделали возможным воплотить ее в жизнь. Президент поставил задачу сделать все, чтобы наши герои их семьи чувствовали себя комфортно и защищенно. Мы с главой округа перед 23 февраля объехали многих коркинцев, получивших раны, потерявших конечности. Привозили им необходимые вещи, разговаривали, спрашивали о нуждах. Зашла речь и о необходимости выбираться за пределы дома — теперь это стало возможно», — рассказала Яна Лантратова. АНО «Содействие» реализует проект «Открытые дороги ДНР для СВОих!» в ДНР, Курганской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и других территориях. Цель программы — улучшение психологического и физического состояния маломобильных участников СВО и маломобильных родственников участников СВО посредствам перевозок к объектам медицинской, социальной инфраструктуры, в том числе к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на специализированном автотранспорте с квалифицированной бригадой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...