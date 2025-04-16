Коркинский муниципальный округ стал первым после Челябинска муниципалитетом, где начнет действовать социальное такси для ветеранов СВО и инвалидов. Старт проекту дали депутаты Госдумы Яна Лантратова и Олег Голиков, передает корреспондент URA.RU.
Последние месяцы власти района и коркинцы, получившие ранения и травмы в зоне СВО, столкнулись с проблемами при поездках в расположенный в областном центре госпиталь. Нужны были не просто машины, но приспособленный для перевозки тех же колясочников транспорт и сотрудники, которые помогали бы в поездках и дальнейшем перемещении.
«Сейчас, благодаря поддержке депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Олега Голикова начинается апробация социального такси. После анализа и определения экономического обоснования, этот опыт будет транслироваться и на другие муниципалитеты региона», — заявил глава округа Александр Орел. По его словам, это первый проект такого рода за пределами Челябинска.
«Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо нашим героям. Я также хочу поблагодарить авторов этой замечательной идеи и организаторов, которые сделали возможным воплотить ее в жизнь. Президент поставил задачу сделать все, чтобы наши герои их семьи чувствовали себя комфортно и защищенно. Мы с главой округа перед 23 февраля объехали многих коркинцев, получивших раны, потерявших конечности. Привозили им необходимые вещи, разговаривали, спрашивали о нуждах. Зашла речь и о необходимости выбираться за пределы дома — теперь это стало возможно», — рассказала Яна Лантратова.
АНО «Содействие» реализует проект «Открытые дороги ДНР для СВОих!» в ДНР, Курганской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и других территориях. Цель программы — улучшение психологического и физического состояния маломобильных участников СВО и маломобильных родственников участников СВО посредствам перевозок к объектам медицинской, социальной инфраструктуры, в том числе к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на специализированном автотранспорте с квалифицированной бригадой.
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