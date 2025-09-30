В Минфине отчитались о первых платежах цифровым рублем

Выплаты в цифровых рублях провели с рядом бюджетников
В России впервые произведены выплаты из федерального бюджета в цифровых рублях, сообщил Минфин России. Операции были проведены на платформе цифрового рубля, оператором которой выступает Банк России.

«Тестовые выплаты осуществлялись по трем направлениям: заработная плата лицам, замещающим государственные должности РФ, социальные выплаты студентам-целевикам в виде стипендий, а также оплата по государственным контрактам на капитальное строительство, ремонт и обслуживание объектов государственной собственности», — сообщили в официальном telegram-канале Минфина РФ. В ведомстве добавили, что операции происходили с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства.

С 1 января 2026 года станет возможным перечисление поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ в цифровых рублях, а также проведение всех федеральных платежей без ограничений с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства. Пилотный проект по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс реализуется совместно Банком России и Федеральным казначейством. Внедрение цифрового рубля рассматривается как шаг к созданию более прозрачной и эффективной системы бюджетных расчетов. В дальнейшем предполагается расширение функциональности платформы и подключение новых участников бюджетного процесса.

