Пенсии в цифровых рублях в 2025 году: что это значит, когда введут и как получить

Министр Силуанов: в цифровом кошельке больше прозрачности и удобства для граждан
Летом 2025 Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля в 2026 году
Летом 2025 Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля в 2026 году

С 1 октября 2025 года в России стартует новый этап в финансовой системе — социальные выплаты можно будет получать в цифровых рублях. Пока нововведение тестируют, а с 2026 года проект распространится на пенсии, пособия и зарплаты бюджетников. URA.RU разбирается, что такое цифровой рубль, как он будет работать и стоит ли россиянам готовиться к обязательному переходу.

Кто сможет получать выплаты в цифровых рублях

С 1 октября 2025 года первые социальные выплаты в цифровом рубле станут доступны ограниченному кругу граждан. Это пилотный этап для проверки системы и минимизации рисков.

С 1 января 2026 года цифровой рубль будет доступен для всех федеральных выплат:

  • пенсий,
  • стипендий,
  • зарплат бюджетников,
  • пособий.

Граждане смогут выбирать, как получать деньги: на карту, наличными или в цифровом рубле. С 2027 года система расширится и на региональные выплаты и внебюджетные фонды. 

Зачем вводят цифровой рубль

Главная цель внедрения цифрового рубля — это прослеживаемость денежных потоков. Именно на это указывают власти.

«В чем интерес развития цифрового рубля для государства? В прослеживаемости. Нам важно, чтобы можно было в рамках цифрового рубля заключать смарт-контракты для его прослеживаемости и целеполагания. Мы такую схему с Центральным банком отрабатываем», — цитирует министра финансов Антона Силуанова «Российская газета».

Фактически цифровой рубль позволит государству полностью контролировать, куда идут бюджетные деньги и социальные выплаты. Это означает:

  • прозрачность использования бюджета;
  • снижение риска обналички и коррупционных схем;
  • возможность закреплять целевое назначение выплат через смарт-контракты (например, деньги на лекарства нельзя будет потратить на другое).

Закон о цифровом рубле президент подписал 23 июля 2025 года. Массовое внедрение предполагается с 1 сентября 2026 года: сначала система заработает в различных банках и торговых сетях с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, а к 2028 году охватит все банки и продавцов.

С 1 января 2026 года цифровой рубль смогут использовать для любых выплат из федерального бюджета, в том числе пенсий, стипендий и зарплат
С 1 января 2026 года цифровой рубль смогут использовать для любых выплат из федерального бюджета, в том числе пенсий, стипендий и зарплат
Фото:

Как работает цифровой рубль

Открытие цифрового кошелька. Цифровой кошелек можно открыть через любое мобильное приложение банка, где вы обслуживаетесь. Сам кошелек хранится на платформе ЦБ и не привязан к конкретному банку, говорится на сайте Банка России.

Пополнение и снятие денег

  • Если у вас есть деньги на банковском счете, их можно обменять на цифровые рубли 1:1 через мобильное приложение банка. Пополнение бесплатное.
  • Наличные сначала кладутся на банковский счет, затем через приложение переводятся в цифровые рубли.
  • Чтобы снять деньги из цифрового кошелька, переведите их обратно на банковский счет и заберите наличные через банкомат или кассу.

Переводы другим людям. Войдите в кошелек через приложение банка, выберите перевод, укажите контакт или номер телефона получателя, введите сумму и подтвердите. Деньги мгновенно поступят на кошелек получателя.

Оплата покупок

  • Считайте QR-код, выберите цифровой рубль как способ оплаты и подтвердите платеж.
  • В будущем можно будет платить через NFC, как обычной банковской картой.

Пенсии в цифровом рубле

С января 2026 года пенсии можно будет получать в цифровом рубле. Если пенсия попадет в пилотный список с октября 2025 года, граждане узнают об этом заранее и смогут сами выбрать, как получать деньги, заверил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщил он РИА Новости.

Как получать пенсию в цифровом рубле

Пенсию можно получать в цифровом рубле через мобильное приложение банка. Деньги мгновенно зачисляются на цифровой кошелек и при необходимости легко переводятся на обычный банковский счет или снимаются наличными. Это удобно для регулярных выплат и быстрых переводов.

Будут ли открывать цифровой кошелек автоматически

Нет, цифровой кошелек не откроют насильно. Чтобы использовать цифровой рубль, гражданин должен сам выбрать и открыть счет через банк. Немкин отметил: «Автоматического открытия счетов не будет, а открытие цифрового кошелька потребует осознанного шага со стороны гражданина».

Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года
Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года
Фото:

Как отказаться от пенсии в цифровом рубле

Даже после внедрения цифрового рубля пенсии не будут автоматически приходить в этой форме. Если пенсионер ранее выбрал получать выплаты в цифровых рублях, а потом решил отказаться, нужно подать заявление об отказе.

Сделать это можно через:

  • клиентскую службу Социального фонда России (СФР),
  • МФЦ,
  • портал «Госуслуги».

Минусы и возможные риски цифрового рубля

Цифровой рубль задуман как удобный инструмент для государства и граждан, но у него есть и спорные моменты. Эксперты выделяют несколько опасений:

  • Контроль со стороны государства. Любая цифровая транзакция фиксируется, поэтому у людей возникает вопрос о приватности и финансовой свободе.
  • Привычка к наличным и картам. Большинство граждан привыкли пользоваться обычными банковскими картами или наличными, и цифровая форма денег может поначалу казаться сложной.
  • Технические риски. Работа через приложение потребует стабильного доступа к интернету и надежной защиты данных, а это не всегда гарантированно.
  • Ограниченное использование. На старте цифровой рубль будет применяться в ограниченном списке выплат и операций, что может вызывать путаницу.

