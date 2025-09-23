Пенсии в цифровых рублях в 2025 году: что это значит, когда введут и как получить

С 1 октября 2025 года в России стартует новый этап в финансовой системе — социальные выплаты можно будет получать в цифровых рублях. Пока нововведение тестируют, а с 2026 года проект распространится на пенсии, пособия и зарплаты бюджетников. URA.RU разбирается, что такое цифровой рубль, как он будет работать и стоит ли россиянам готовиться к обязательному переходу.
Кто сможет получать выплаты в цифровых рублях
С 1 октября 2025 года первые социальные выплаты в цифровом рубле станут доступны ограниченному кругу граждан. Это пилотный этап для проверки системы и минимизации рисков.
С 1 января 2026 года цифровой рубль будет доступен для всех федеральных выплат:
- пенсий,
- стипендий,
- зарплат бюджетников,
- пособий.
Граждане смогут выбирать, как получать деньги: на карту, наличными или в цифровом рубле. С 2027 года система расширится и на региональные выплаты и внебюджетные фонды.
Зачем вводят цифровой рубль
Главная цель внедрения цифрового рубля — это прослеживаемость денежных потоков. Именно на это указывают власти.
«В чем интерес развития цифрового рубля для государства? В прослеживаемости. Нам важно, чтобы можно было в рамках цифрового рубля заключать смарт-контракты для его прослеживаемости и целеполагания. Мы такую схему с Центральным банком отрабатываем», — цитирует министра финансов Антона Силуанова «Российская газета».
Фактически цифровой рубль позволит государству полностью контролировать, куда идут бюджетные деньги и социальные выплаты. Это означает:
- прозрачность использования бюджета;
- снижение риска обналички и коррупционных схем;
- возможность закреплять целевое назначение выплат через смарт-контракты (например, деньги на лекарства нельзя будет потратить на другое).
Закон о цифровом рубле президент подписал 23 июля 2025 года. Массовое внедрение предполагается с 1 сентября 2026 года: сначала система заработает в различных банках и торговых сетях с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, а к 2028 году охватит все банки и продавцов.
Как работает цифровой рубль
Открытие цифрового кошелька. Цифровой кошелек можно открыть через любое мобильное приложение банка, где вы обслуживаетесь. Сам кошелек хранится на платформе ЦБ и не привязан к конкретному банку, говорится на сайте Банка России.
Пополнение и снятие денег
- Если у вас есть деньги на банковском счете, их можно обменять на цифровые рубли 1:1 через мобильное приложение банка. Пополнение бесплатное.
- Наличные сначала кладутся на банковский счет, затем через приложение переводятся в цифровые рубли.
- Чтобы снять деньги из цифрового кошелька, переведите их обратно на банковский счет и заберите наличные через банкомат или кассу.
Переводы другим людям. Войдите в кошелек через приложение банка, выберите перевод, укажите контакт или номер телефона получателя, введите сумму и подтвердите. Деньги мгновенно поступят на кошелек получателя.
Оплата покупок
- Считайте QR-код, выберите цифровой рубль как способ оплаты и подтвердите платеж.
- В будущем можно будет платить через NFC, как обычной банковской картой.
Пенсии в цифровом рубле
С января 2026 года пенсии можно будет получать в цифровом рубле. Если пенсия попадет в пилотный список с октября 2025 года, граждане узнают об этом заранее и смогут сами выбрать, как получать деньги, заверил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщил он РИА Новости.
Как получать пенсию в цифровом рубле
Пенсию можно получать в цифровом рубле через мобильное приложение банка. Деньги мгновенно зачисляются на цифровой кошелек и при необходимости легко переводятся на обычный банковский счет или снимаются наличными. Это удобно для регулярных выплат и быстрых переводов.
Будут ли открывать цифровой кошелек автоматически
Нет, цифровой кошелек не откроют насильно. Чтобы использовать цифровой рубль, гражданин должен сам выбрать и открыть счет через банк. Немкин отметил: «Автоматического открытия счетов не будет, а открытие цифрового кошелька потребует осознанного шага со стороны гражданина».
Как отказаться от пенсии в цифровом рубле
Даже после внедрения цифрового рубля пенсии не будут автоматически приходить в этой форме. Если пенсионер ранее выбрал получать выплаты в цифровых рублях, а потом решил отказаться, нужно подать заявление об отказе.
Сделать это можно через:
- клиентскую службу Социального фонда России (СФР),
- МФЦ,
- портал «Госуслуги».
Минусы и возможные риски цифрового рубля
Цифровой рубль задуман как удобный инструмент для государства и граждан, но у него есть и спорные моменты. Эксперты выделяют несколько опасений:
- Контроль со стороны государства. Любая цифровая транзакция фиксируется, поэтому у людей возникает вопрос о приватности и финансовой свободе.
- Привычка к наличным и картам. Большинство граждан привыкли пользоваться обычными банковскими картами или наличными, и цифровая форма денег может поначалу казаться сложной.
- Технические риски. Работа через приложение потребует стабильного доступа к интернету и надежной защиты данных, а это не всегда гарантированно.
- Ограниченное использование. На старте цифровой рубль будет применяться в ограниченном списке выплат и операций, что может вызывать путаницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.