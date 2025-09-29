В Перми прививку от гриппа можно сделать на рынке и в парке развлечений

В Перми развернули мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они находятся на Центральном рынке, в парке развлечений им. Горького и в ТЦ «Знание» на площади Дружбы.
«Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр», — отмечается на сайте правительства Пермского края. Пункты вакцинации работают по следующему графику:
- Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, 1 октября — в автобусе у первого административного здания, в остальные дни — внутри четырехэтажного оранжевого здания). 1, 2 и 3 октября с 11:00 до 15:00.
- ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 1 этаж). 1 и 3 октября с 11:00 до 17:00.
- Парк им. Горького (площадь, рядом с Ротондой). 3 октября с 16:00 до 19:00; 4 октября с 11:00 до 15:00. Здесь кроме вакцины от гриппа есть и препарат от пневмококковой инфекции.
В середине сентября в Роспотребнадзоре сообщали, что в Пермском крае среди заболевших наиболее часто диагностируются штаммы гриппа H1N1, известного как «свиной», который уже считается сезонным, а также субварианты коронавируса Омикрон — FLiRT, пирола и стратус. Ежегодный ущерб от гриппа и ОРВИ в регионе оценивается в сумму, превышающую 10 млрд рублей.
