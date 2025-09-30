В Челябинске земли школы и налоговой инспекции перешли в собственность мэрии

В Челябинске из государственной в муниципальную собственность перешли земли школы №33, расположенной на ЧМЗ, и налоговой инспекции №27 в Курчатовском районе. Об этом на заседании гордумы сообщила заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Анастасия Лаптиева.
«Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, прилагаемого для передачи в муниципальную собственность Челябинска. В перечне — земельный участок площадью 7504 квадратных метров по адресу Чичерина, 13А, и участок площадью 1490 квадратных метров в Металлургическом районе на улице Хлебозаводской, 4», — отметила Лаптиева, передает корреспондент URA.RU.
Ранее в муниципальную собственность частично перешли земли челябинского зоопарка. В зоологическом парке на площади восемь гектаров проживают более 133 видов животных, 85 из которых внесены в Красную книгу РФ.
