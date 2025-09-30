Украинские власти готовят новую провокацию с целью втянуть страны НАТО в вооруженный конфликт с Россией, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР). По данным ведомства, сценарий операции разрабатывается Главным управлением разведки министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами.
«Киев готовит новую резонансную провокацию <...> киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой „, — говорится в заявлении пресс-бюро СВР. В пресс-бюро сообщили, что провокацию проведут руками военных из „Легион „Свобода России“ (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и „полка Калиновского“.
В пресс-бюро СВР отметили, что целью подобных действий является создание резонансного инцидента, способного усилить напряженность между Россией и странами НАТО. Подчеркивается, что разработка сценария ведется при участии как украинских, так и польских спецслужб. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла о планах Киева инсценировать атаки на Польшу и Румынию с использованием дронов, чтобы обвинить Россию и спровоцировать эскалацию конфликта с НАТО. По ее словам, подобные действия могут быть использованы как формальный повод для втягивания альянса в противостояние с РФ.
