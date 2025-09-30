В Пластовском районе Челябинской области простятся с погибшим в зоне СВО Сергеем Тесовцом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.
«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Тесовца Сергея Алексеевича, участника специальной военной операции, который родился 28 октября 1972 года. Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича», — сообщила пресс-служба администрации Пластовского муниципального округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Прощание пройдет 1 октября в 11:10 на городской площади.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!