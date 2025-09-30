Чердынь - самый красивый городок
Город Чердынь Пермского края приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. На днях это зафиксировали специальным знаком, который установили в центре. Власти надеются, что новый статус привлечет сюда еще больше туристов, хотя даже сейчас гостей в Чердыни, кажется, больше, чем жителей. Что можно увидеть в Чердыни — в фотоподборке URA.RU.
