Что посмотреть в самом красивом городке Пермского края. Фото

Чердынь вошла в Ассоциацию самых красивых городков России
Чердынь - самый красивый городок
Чердынь - самый красивый городок Фото:

Город Чердынь Пермского края приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. На днях это зафиксировали специальным знаком, который установили в центре. Власти надеются, что новый статус привлечет сюда еще больше туристов, хотя даже сейчас гостей в Чердыни, кажется, больше, чем жителей. Что можно увидеть в Чердыни — в фотоподборке URA.RU.

