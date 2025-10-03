Депутаты екатеринбургской думы подписали коллективное обращение к мэру Алексею Орлову по увеличению финансирования охраны детских садов и школ и отправили его 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы. Депутат Тимофей Жуков в беседе с журналистами объяснил, что даже в области ставка у охранников выше.
Сбор подписей начался с 30 сентября на комиссиях. «В письме не прописана конкретная сумма, которую мы просим. Но прописана та, что на сегодняшний день есть. И ее не хватает для качественной охраны школ. В письме прописана почасовая ставка, она составляет 116 рублей. Даже у областных городов, у которых бюджет значительно меньше, она больше», — подчеркнул Жуков.
Ранее о нехватке денег на достойную оплату труда охраны в школах и детских садах заявила глава департамента образования Инна Гумбатова. Она отметила, что в первом случае ставка в час составляет 131 рубль, во втором — 116 рублей. При этом в регионе в среднем она достигает 219 рублей 29 копеек. В итоге в столице Урала работают неквалифицированные сотрудники.
На заседании гордумы 23 сентября этот вопрос поднял депутат Александр Колесников. Он подчеркнул, что «зоопарк охраняется дороже, чем школы». В 2025 году на эти расходы город заложил 78 млн рублей. Отмечалось, что сумма будет увеличена при формировании нового бюджета, если будет обоснована необходимость. Спикер гордумы Анна Гурарий подчеркнула, что вопрос взят под контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!