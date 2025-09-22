«Зоопарк охраняется дороже»: в Екатеринбурге депутат возмутился низким финансированием школ

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников возмутился тем, что на охрану школ и детских садов выделяется меньше денег, чем на безопасность зоопарков (хотя сумму назвать не смог), а средств не хватает на высококвалифицированных специалистов. Вопрос об увеличении финансирования он поднял на заседании гордумы, сообщает корреспондент URA.RU.
«Вы посмотрите, какова ситуация с охраной. Не могут найти на эти деньги нормальных охранников. Если там кого-то обморока посадят, то он нам день-два работает, а потом либо напьется, либо уходит, либо не уходит. Почему на детях экономят, а на всякую ерунду деньги тратят? Я этот вопрос задаю уже второй год. Ответа нет. Зоопарк охраняется дороже, чем школы», — возмутился Колесников, добавив, что вопрос нужно решать сейчас, а не когда случится ЧП.
Глава департамента финансов мэрии Юлия Медведева отметила, что в 2025 году на охрану детских садов и школ города заложено 78 млн рублей. Если будут обоснования для увеличения средств, это учтут при формировании нового бюджета.
Колесников предложил Счетной палате проверить эту тему. Спикер гордумы Анна Гурарий подчеркнула, что вопрос взят под контроль.
Ранее о нехватке денег на достойную зарплату охранникам в школах и детских садах заявила в ходе заседания комиссии гордумы по развитию образования глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова. В 2025 году были выделены средства с учетом того, что в детских садах оплата составляет 116 рублей в час, а в школах 131 рубль в час — это с учетом индексации. При этом в регионе оплата труда охранников в образовательных учреждениях составляет 219 рублей 29 копеек.
