Вице-премьер Хуснуллин встретится с Путиным

Российский лидер Владимиром Путиным проведет рабочую встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц колла.
"В Кремле у президента [проходят] рабочие встречи. С докладом будет Хуснуллин", — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, разговор пойдет об одной из системообразующих отраслей для российской экономики — строительстве новых объектов. Песков отметил, что других публичных мероприятий у главы государства не запланировано.
