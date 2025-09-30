Вице-премьер Хуснуллин встретится с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин проведет рабочую встречу с Хуснуллиным
Путин проведет рабочую встречу с Хуснуллиным Фото:

Российский лидер Владимиром Путиным проведет рабочую встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц колла.

"В Кремле у президента [проходят] рабочие встречи. С докладом будет Хуснуллин", — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, разговор пойдет об одной из системообразующих отраслей для российской экономики — строительстве новых объектов. Песков отметил, что других публичных мероприятий у главы государства не запланировано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский лидер Владимиром Путиным проведет рабочую встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц колла. "В Кремле у президента [проходят] рабочие встречи. С докладом будет Хуснуллин", — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, разговор пойдет об одной из системообразующих отраслей для российской экономики — строительстве новых объектов. Песков отметил, что других публичных мероприятий у главы государства не запланировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...