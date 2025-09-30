В Кремле оценили командировку Лаврова в ООН

Песков: в командировке Лаврова в ООН была проделана напряженнейшая работа
Песков подтвердил, что Лавров в обязательном порядке докладывал об итогах своей поездки
Песков подтвердил, что Лавров в обязательном порядке докладывал об итогах своей поездки Фото:

В Кремле высоко оценили командировку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Послушайте напряженнейшая работа. Это очень позитивно оценивается», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков подтвердил, что Лавров в обязательном порядке докладывал о ходе и итогах своей поездки президенту России Владимиру Путину.

Во время командировки в ООН Сергей Лавров провел порядка 40 встреч с представителями различных государств, а также с руководителями международных организаций. Программа визита была крайне насыщенной: помимо двусторонних переговоров, министр выступил на нескольких сессиях, принял участие в общих дебатах, а также провел отдельную пресс-конференцию для международных и российских СМИ.

