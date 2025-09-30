Песков рассказал об усилиях России в палестинском урегулировании

Песков: Россия не участвует в мирном плане Трампа на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия желает прекращения войны на Ближнем Востоке , заявил Песков
Россия желает прекращения войны на Ближнем Востоке , заявил Песков Фото:

Россия не является участником мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом для палестинского урегулирования, но поддерживает любые инициативы, способствующие мирному процессу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью прекращения той трагедии. Мы желаем, чтобы этот план был реализован и чтобы это выйти в мирное русло развития событий на ближнем востоке», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом Песков уточнил, что Россия не принимает непосредственного участия в реализации американского плана. По его словам, РФ не получала официальных запросов со стороны Трампа. Однако российская сторона продолжает поддерживать диалог со всеми участниками конфликта и сохраняет рабочие контакты с представителями как Израиля, так и Палестины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не является участником мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом для палестинского урегулирования, но поддерживает любые инициативы, способствующие мирному процессу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью прекращения той трагедии. Мы желаем, чтобы этот план был реализован и чтобы это выйти в мирное русло развития событий на ближнем востоке», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков уточнил, что Россия не принимает непосредственного участия в реализации американского плана. По его словам, РФ не получала официальных запросов со стороны Трампа. Однако российская сторона продолжает поддерживать диалог со всеми участниками конфликта и сохраняет рабочие контакты с представителями как Израиля, так и Палестины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...