Песков рассказал об усилиях России в палестинском урегулировании

Россия не является участником мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом для палестинского урегулирования, но поддерживает любые инициативы, способствующие мирному процессу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью прекращения той трагедии. Мы желаем, чтобы этот план был реализован и чтобы это выйти в мирное русло развития событий на ближнем востоке», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом Песков уточнил, что Россия не принимает непосредственного участия в реализации американского плана. По его словам, РФ не получала официальных запросов со стороны Трампа. Однако российская сторона продолжает поддерживать диалог со всеми участниками конфликта и сохраняет рабочие контакты с представителями как Израиля, так и Палестины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.