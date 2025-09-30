Лукашенко заявил о переделе мира

В данный момент происходит передел мира, и выстоять в это время получится только совместными усилиями. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
«Идет передел мира, идет конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что завершение конфликта на Украине зависит от позиций европейских стран и Киева, а Россия, по его словам, готова к переговорам и компромиссам. Президент Белоруссии также отмечал, что затягивание боевых действий лишь усугубляет ситуацию в регионе, и призывал к мирному диалогу для поиска компромиссных решений.
