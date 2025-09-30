Лукашенко заявил о переделе мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выстоять во время передела мира выйдет только совместными усилиями, заявил Лукашенко
Выстоять во время передела мира выйдет только совместными усилиями, заявил Лукашенко Фото:

В данный момент происходит передел мира, и выстоять в это время получится только совместными усилиями. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

«Идет передел мира, идет конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого».

Ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что завершение конфликта на Украине зависит от позиций европейских стран и Киева, а Россия, по его словам, готова к переговорам и компромиссам. Президент Белоруссии также отмечал, что затягивание боевых действий лишь усугубляет ситуацию в регионе, и призывал к мирному диалогу для поиска компромиссных решений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В данный момент происходит передел мира, и выстоять в это время получится только совместными усилиями. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. «Идет передел мира, идет конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого». Ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что завершение конфликта на Украине зависит от позиций европейских стран и Киева, а Россия, по его словам, готова к переговорам и компромиссам. Президент Белоруссии также отмечал, что затягивание боевых действий лишь усугубляет ситуацию в регионе, и призывал к мирному диалогу для поиска компромиссных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...