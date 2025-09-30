«Я сыном его считал»: Лукашенко вновь разочаровался в Зеленском после его нападок

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который ранее в резкой форме прокомментировал заявления белорусского лидера, сделанные им после переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, касающимся Украины. Лукашенко напомнил, что считал Зеленского сыном, а тот назвал его и Путина «стариками».
«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, „старики“ мы тут с Путиным, где-то там „шепчемся по углам“ во вред другим. Чепуха полная», — обратился Лукашенко к участникам заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ. Его слова передает «БЕЛТА».
Также белорусский глава подчеркнул значимость дальнейшего укрепления экономического взаимодействия, особенно в нынешней непростой обстановке. По его словам, в мире происходит передел, идет конкурентная борьба, соперничество. Важно, чтобы страны СНГ смогла выдержать эти вызовы и справиться с ними сообща.
В сентябре Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил Александру Лукашенко, отклонив его призыв к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что ему «трудно реагировать» на слова белорусского лидера, живущего «в своем мире», пишет RT. В ходе этих переговоров белорусский лидер сообщил о наличии конструктивных предложений по урегулированию украинского кризиса, которые, по его мнению, стоило бы рассмотреть нынешним властям Киева. Лукашенко также выразил готовность к личной встрече с Владимиром Зеленским, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, настал момент для консультаций.
Также и в марте 2025 года президент Беларуси выступил с неожиданным комментарием относительно своих отношений с лидером Украины. По словам Лукашенко, он относился к Зеленскому как к сыну, однако испытывает разочарование в связи с его поступками. По словам белорусского лидера, украинский президент «поступил как гнида», передает деловое издание «Взгляд».
