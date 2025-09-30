В Кремле резко отреагировали на угрозы Киева бить вглубь России

Бравады со стороны Киева на линии фронта нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отнеслись к угрозам Украины наносить удары вглубь России.
«Конечно же негативно (восприняли угрозы. — Прим. ред). Заявление не новое. Много такой бравады мы слышим. Ситуация на линии фронтов совсем иная, там бравады нет со стороны киевского режима», — сказал Песков.
Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что оружие ВСУ теперь может достать до объектов в любой точке России. Он пригрозил новыми дальнобойными ударами.
