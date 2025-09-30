В Кремле резко отреагировали на угрозы Киева бить вглубь России

Кремль негативно воспринял заявление Сибиги об ударах вглубь России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бравады со стороны киевского режима на линии фронта нет, заявил Дмитрий Песков
Бравады со стороны киевского режима на линии фронта нет, заявил Дмитрий Песков Фото:

Бравады со стороны Киева на линии фронта нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отнеслись к угрозам Украины наносить удары вглубь России.

«Конечно же негативно (восприняли угрозы. — Прим. ред). Заявление не новое. Много такой бравады мы слышим. Ситуация на линии фронтов совсем иная, там бравады нет со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что оружие ВСУ теперь может достать до объектов в любой точке России. Он пригрозил новыми дальнобойными ударами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бравады со стороны Киева на линии фронта нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отнеслись к угрозам Украины наносить удары вглубь России. «Конечно же негативно (восприняли угрозы. — Прим. ред). Заявление не новое. Много такой бравады мы слышим. Ситуация на линии фронтов совсем иная, там бравады нет со стороны киевского режима», — сказал Песков. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что оружие ВСУ теперь может достать до объектов в любой точке России. Он пригрозил новыми дальнобойными ударами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...