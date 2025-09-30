Скандальную блогершу Уланову оставили в СИЗО Екатеринбурга

Суд оставил под стражей бизнесвумен из Екатеринбурга Уланову
Екатерина Уланова находится в изоляторе с августа
Екатерина Уланова находится в изоляторе с августа

Свердловский областной суд отказался выпустить из-под стражи блогера и основателя «Уланова-бюро» Екатерину Уланову, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказал ее адвокат Владимир Кривоногов.

В следственный изолятор Уланова попала 28 августа, до этого она находилась под домашним арестом. Меру пресечения ужесточили, потому что Екатерина, по мнению силовиков, якобы заходила в интернет, что было запрещено судом.

«Сторона защиты с вынесенным постановлением не согласна. Изначально не имелось оснований для изменения меры пресечения, факт нарушения не был подтвержден в представленных материалах. Со стороны уголовной-исполнительной инспекции допущены серьезные нарушения правил контроля и надзора за обвиняемой. По данному факту нами приняты соответствующие меры реагирования. Сторона защиты будет обжаловать вынесенное решение», — отметил URA.RU Кривоногов.

Силовики обратили внимание на Уланову в 2023 году после массовых жалоб ее клиентов. По их словам, они оплатили товары, но не получили посылки. Коллективный иск к бизнесвумен подписали свыше 500 человек. В прошлом году суд арестовал ее имущество и автомобиль. Защита считает, что Уланова вела легальную предпринимательскую деятельность.

