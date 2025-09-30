Челябинская «ГК Ариант» вошла в десятку самых убыточных в РФ по версии Forbes

Компания «ГК Ариант» из Челябинска вошла в топ-10 самых убыточных российских бизнесов, составленную Forbes. Как следует из таблицы, в списке компания оказалась впервые.

«Восьмое место — новичок рейтинга „ГК Ариант“. Чистая прибыль в 2023 году: 0,2 млрд рублей, чистый убыток в 2024 году: 46 млрд рублей», — отметил Forbes.

В издании добавили, что холдинг «ГК Ариант» владел национализированными ныне активами. По итогам 2024 года «ГК Ариант» списала с баланса оцененное в 46 млрд рублей имущество. Это отразилось на его финансовом положении — появился убыток.

Бизнес до 2020 года был совместным у семей Аристовых и Антиповых. Однако затем разделился: первые получили «Ариант», вторые сохранили за собой Челябинский электрометаллургический комбинат. Признанная незаконной приватизация ЧЭМК послужила причиной национализации обоих направлений. Перешедшая под контроль государства часть агрохолдинга включает агрофирму «Южная» с ее более чем 9000 гектаров виноградников на Тамани, крупнейшую в России винодельню «Кубань-Вино», производителя алкоголя и безалкогольных напитков «ЦПИ — Ариант» и агрофирму «Ариант», выпускающую мясную продукцию, комбикорма, имеющую элеваторы и сеть торговых точек.

Список Forbes самых убыточных компаний возглавил производитель микросхем «Ангстрем» (чистый убыток в 2024 году равен 236,3 млрд рублей). Есть в рейтинге банк «Траст», VK и другие бизнесы.

