У генерал-лейтенанта Панова арестовали имущество на 240 миллионов рублей

Арестовано имущество у генерал-лейтенанта Владимира Панова на сумму более 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн рублей», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Уголовное дело против Владимира Панова было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере в 2012–2014 годах при исполнении госконтракта на сумму более 2,5 млрд рублей в Кемеровской области. В ходе следствия у Панова и его семьи изъяли более 21 млн рублей наличными и выявили свыше 40 объектов недвижимости. Суд ранее избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщало RT.
