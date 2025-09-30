У генерал-лейтенанта Панова арестовали имущество на 240 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СК
Панова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СК Фото:

Арестовано имущество у генерал-лейтенанта Владимира Панова на сумму более 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн рублей», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Уголовное дело против Владимира Панова было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере в 2012–2014 годах при исполнении госконтракта на сумму более 2,5 млрд рублей в Кемеровской области. В ходе следствия у Панова и его семьи изъяли более 21 млн рублей наличными и выявили свыше 40 объектов недвижимости. Суд ранее избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арестовано имущество у генерал-лейтенанта Владимира Панова на сумму более 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 млн рублей», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Уголовное дело против Владимира Панова было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере в 2012–2014 годах при исполнении госконтракта на сумму более 2,5 млрд рублей в Кемеровской области. В ходе следствия у Панова и его семьи изъяли более 21 млн рублей наличными и выявили свыше 40 объектов недвижимости. Суд ранее избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...