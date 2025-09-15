Генерал-лейтенант Панов поплатился имуществом

Военные следователи Следственного комитета России изъяли многомиллионное имущество у генерал-лейтенанта Владимира Панова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденного против бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России.

«Военными следователями СК России изъято многомиллионное имущество в ходе обысков у генерал-лейтенанта Владимира Панова <...> В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости», — сообщили представители СК в своем telegram-канале. Следствие установило наличие более 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи.

По данным СК, Панов обвиняется в том, что в 2012—2014 годах через посредника получил 37 миллионов рублей от представителя подрядной организации ООО «СК Ремстройторг». Деньги предназначались за покровительство при исполнении государственного контракта на сумму свыше 2,5 млрд рублей в Кемеровской области.  По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения для генерал-лейтенанта в виде заключения под стражу. Дело расследуется при участии сотрудников Главного управления собственной безопасности Росгвардии и Департамента военной контрразведки ФСБ России.

