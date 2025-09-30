ВСУ в Кировске переодевались в гражданскую одежду, чтобы скрыться от бойцов РФ

Украинские военнослужащие в Кировске Донецкой Народной Республики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди местных жителей. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Серп. По его словам, российские военные ведут активную работу по выявлению подобных лиц.
«В целом сам личный состав [ВСУ], который находится в Кировске, он деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», — заявил он. Информацию передает Минобороны.
Штурмовые подразделения ВС РФ проводят мероприятия по обнаружению «замаскированных» бойцов противника. Их в регионе присутствие может затруднить дальнейшее продвижение российских войск, заявил военный с позывным Серп. \
Сегодня ВС РФ в ходе наступления группировки «Запад» на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Кировск. Соответствующие видеозаписи были предоставлены URA.RU Минобороны. В операции приняли участие военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии, входящей в состав 25-й общевойсковой армии. В ходе боевых действий российские военные активно применяли артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате были уничтожены важные объекты противника, среди которых — боевая техника, огневые позиции, пункты управления беспилотниками и командно-наблюдательные пункты ВСУ.
